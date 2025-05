Trento, Ellis: "Milano? Stiamo studiando bene, vogliamo batterla"

Intervistato per l'edizione odierna del Corriere del Trentino, il play britannico dell'Aquila si avvicina così alla serie di quarti di playoff di LBA contro Milano: "Ogni partita mi sento sempre più sicuro. I compagni e lo staff si fidano di me e questo non fa che aumentare il ritmo e l'energia che porto in campo ogni volta. È un'alchimia vincente. Chi è oggi Quinn Ellis? Un atleta che si sente realizzato se riesce a far rendere al meglio la sua squadra. Ho lavorato sodo per completare il mio bagaglio e adesso sono veramente soddisfatto di qualsiasi cosa. In squadra c'è tanto talento, non devo forzare le conclusioni se qualcuno è più in palla di me. Sono rilassato, mi godo anche le piccole cose. Trento quest'anno ha puntato tanto su di me, affidandomi grandi responsabilità. All'inizio non è stato facile ma ho avuto tempo per imparare e adesso sono pienamente a mio agio con questo ruolo. La serie con l'Olimpia? Stiamo lavorando tanto, studiando bene Milano sul piano sia offensivo sia difensivo. Siamo pronti a combattere anche per 5 partite se sarà necessario, ma vogliamo batterla e passare il turno. L'obiettivo non è partecipare ma vincere e andare più avanti possibile. Come bilanciare presente e futuro? Vogliamo andare avanti per giocare ancora a lungo insieme, rimandare il più possibile la fine di questa annata in cui sono nati rapporti straordinari. Siamo come una famiglia, ogni giorno sono contento di entrare in palestra. Dopo avere vinto la Coppa Italia, ci meritiamo altri momenti speciali. La stagione non è ancora finita, abbiamo ancora l'occasione di creare nuovi splendidi ricordi da aggiungere all'album".