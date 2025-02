Trento, Ellis: "Il mio limite è il cielo"

A pochi minuti dal termine della finale di Coppa Italia, vinta dalla sua Trento su Milano (63-79), Quinn Ellis ha parlato a Tuttosport della strada percorsa sin qui insieme all'Aquila: "Trento mi ha favorito e accompagnato in questo percorso di crescita. Che è composto da duro lavoro e sacrificio, non ci sono segreti. Mi sono impegnato e continuo a farlo giorno dopo giorno, sapendo che devo alzare sempre l'asticella. Il mio limite è il cielo: non mi pongo domande sul futuro, se sarà in Europa, in Eurolega o in NBA. Intanto voglio godermi un attimo di pausa, una piccola festa celebrativa per poi concentrarmi sul resto della stagione".