È la settimana della Final Eight di Coppa Italia, Gandini: "Sarà una festa del basket"

L'attesa è finita: entriamo nella settimana che porta alle Final Eight di Coppa Italia di basket, in programma dal 14 al 18 febbraio all'Inalpi Arena di Torino. Le otto migliori squadre del girone di andata, da Brescia a Pistoia passando per Milano, Bologna e non solo, sono pronte a darsi battaglia e a contendersi il primo trofeo del 2024. Un evento, uno show, che il presidente di LBA, Umberto Gandini, ha voluto definire "festa del basket".