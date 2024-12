Cremona, Dreznjak: "Voglio un ruolo significativo in LBA"

Nella giornata di ieri si è tenuta la presentazione ufficiale di Dario Dreznjak come giocatore della Vanoli. Il croato aveva iniziato la stagione a Npaoli, lasciando la Campania pochi giorni dopo l'esonero di coach Milicic: "Il campionato italiano è davvero un campionato tosto, molto competitivo, con ottimi giocatori e squadre di livello: ho sempre voluto venire a giocare qui. Per me è il primo anno, quindi sto cercando di familiarizzare, di dare il massimo e di migliorare ogni giorno. Voglio diventare un giocatore in grado di giocare minuti importanti e di avere un ruolo significativo in questa lega. Non abbiamo avuto molto tempo per prepararci per questa prima partita (sconfitta 79-73 al supplementare a Trapani, nda) perché sono arrivato mercoledì e ho iniziato ad allenarmi con la squadra giovedì: ho fatto solo due allenamenti con la squadra. Il coach mi ha detto semplicemente di dare il mio meglio di quello che posso in questo momento e che per ora sarebbe stato sufficiente".