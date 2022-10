Italbasket campione ai Mondiali per atleti con sindrome di down

UNGHERIA BATTUTA IN FINALE

Storico tris azzurro, il ct Bufacchi: "Questo titolo è il più bello perché c'erano molte squadre di valore"

© foto fisdir Ai Mondiali per atleti con sindrome di down, l'Italbasket di coach Giuliano Bufacchi ha vinto il terzo titolo, battendo in finale l'Ungheria 36-12. "Temevo l'Ungheria - ha analizzo il ct della Nazionale italiana di pallacanestro Fisdir, la federazione degli sport paralimpici intellettivo relazionali - . A maggior ragione dopo averne misurato il valore nella prima partita del Mondiale. Grazie a quella sfida, si sono presentati oggi con delle contromisure e all'inizio ci hanno sorpreso".

"Abbiamo però letto bene la partita, fornendo indicazioni ai nostri ragazzi su come attaccare gli avversari. I giocatori hanno recepito alla grande e appena fatto il break, ci siamo anche rilassati. Abbiamo giocato molto bene, come volevo io, e sono felice di essere riuscito a utilizzare tutti anche in finale. Questo è il terzo titolo Mondiale, sicuramente è il più bello perché c'erano molte squadre di valore. Sono contentissimo, è una grande soddisfazione e non potrei volere di più", ha aggiunto.

Già di per sé è un risultato eccezionale, ma che assume ancor più valore se si pensa che l’Italia ha finora vinto ogni titolo Mondiale (ed Europeo) messo in palio.