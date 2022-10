Basket, Serie A: Olimpia e Virtus vincono al debutto

BASKET SERIE A

I campioni d'Italia in carica battono 78-77 Brescia al Forum, Bologna si impone 89-77 a Napoli



© instagram La Serie A di basket si apre con i successi al debutto di Milano e Virtus Bologna. Al Forum, l'Olimpia campione d'Italia in carica supera 78-77 Brescia rimontando nell'ultimo periodo: stesso destino per i detentori della Supercoppa, che si impongono 89-77 a Napoli. Sorridono anche Tortona e Venezia, che battono Trentino e Scafati. L'altra neopromossa, Verona, sorprende tutti e stende Brindisi all'overtime, ko Sassari e Trieste.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-GERMANI BRESCIA 78-77

Inizia col brivido la Lega A dell'Olimpia Milano. Al Forum, nella prima giornata del nuovo campionato, la formazione di Messina soffre per battere Brescia, alla fine stesa con il punteggio di 78-77. L'Armani si ritrova ad inseguire nel finale dopo un primo tempo praticamente in equilibrio (36-36 il punteggio all'intervallo lungo): la Leonessa spaventa i padroni di casa doppiandoli nel terzo periodo (22-11), ma il 25-9 di parziale nel corso del quarto finale porta l'Olimpia sul 70-67. A chiudere i giochi è la tripla di Voigtmann, ma Brescia torna con i liberi di Petrucelli e la conclusione dall'arco di Gabriel. Alla fine, Petrucelli ha anche la tripla del sorpasso, ma la sbaglia dopo una gara da 19 punti (e 13 per Della Valle). Milano chiude con soli due giocatori in doppia cifra: Nicolò Melli (14) e Devon Hall (13), ma i 9 di Davies, Pangos, Baron e Biligha aiutano Messina a trovare un debutto vincente.

GEVI NAPOLI BASKET-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 77-89

Inizia dunque il testa a testa tra Olimpia e Virtus Bologna, con i detentori della Supercoppa che rimontano il -14 dell'intervallo lungo con una super ripresa da 46-20 contro Napoli. La GeVi, spinta dal pubblico di casa, parte forte e dopo 10 minuti stacca le Vu Nere di 20 punti (33-13). La formazione di Scariolo inizia la risalita nel secondo quarto, che si chiude sul 57-43. A decidere la sfida, però, è il clamoroso 29-9 che gli ospiti rifilano ai campani nei dieci minuti conclusivi: un ultimo periodo praticamente perfetto. Scariolo si porta così a casa la prima vittoria del suo campionato grazie ai 23 punti di Mickey e ad altri quattro giocatori in doppia cifra, tra cui Weems (14) e Belinelli (10). Johnson (16) e il trio a quota 12 composto da Williams, Stewart e Michineau, invece, non basta alla formazione di Buscaglia.

BERTRAM YACHTS DERTHONA TORTONA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 76-70

La grande rivelazione della scorsa stagione parte subito col piede giusto: Tortona, infatti, batte 76-70 Trento, centrando subito la prima vittoria in campionato. La formazione di Ramondino gioca un ultimo periodo spettacolare: concede appena 4 punti alla Dolomiti Energia, recuperando così il -15 dell'intervallo lungo e il -13 di fine terzo quarto. Decisivi, per la rimonta, i 18 punti di Christon e i 15 messi a referto sia da Filloy che da Daum, mentre gli uomini di Molin cadono nonostante i 19 di Flaccadori ei 17 di Grazulis.

UMANA REYER VENEZIA-GIVOVA SCAFATI 80-69

Comincia nel migliore dei modi anche Venezia, che supera 80-69 la neopromossa Scafati al debutto di fronte al pubblico del Taliercio. La Reyer allunga nella parte centrale di gara, visto che il 46-25 considerando secondo e terzo periodo risulta decisivo dopo il momentaneo vantaggio dei campani (25-21) e il 19-13 in favore della Givova nel periodo conclusivo. Subito scatenato Derek Willis: 23 punti in 32 minuti con 3/4 sia in area che dall'arco e un ottimo 8/9 ai liberi. Thompson e Rossato, invece, chiudono a quota 14: troppo pochi per evitare il ko di Scafati, all'esordio in questa Lega A.

TEZENIS VERONA-HAPPY CASA BRINDISI 100-97

Subito una vittoria prestigiosissima per il neopromosso Verona: la Tezenis, infatti, si impone 100-97 su Brindisi all'overtime. L'Happy Casa parte male ed è sotto di 12 punti (51-39) all'intervallo lungo, poi si garantisce i 5 minuti supplementari grazie ai liberi di Bowman che valgono l'89-89 dei primi 40'. A far impazzire tutta Verona è allora Wayne Selden, che allo scadere dell'overtime trova la decisiva tripla del 100-97, dopo una gara monumentale da 25 punti accompagnata dai 21 di Anderson e dai 17 di Cappelletti. L'Happy Casa di Vitucci, invece, si deve arrendere nonostante sei giocatori in doppia cifra, tra cui Perkins (20) ed Etou (16).

OPENJOBMETIS VARESE-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 87-81

A Sassari non riesce la rimonta nel finale: la prima di campionato la vince Varese, che si impone 87-81. Dopo un primo tempo in equilibrio (41-38 in favore dell'Openjobmetis all'intervallo lungo), i padroni di casa allungano e si presentano agli ultimi 10 minuti sul +15 (70-55): non basta così il 26-17 che il Banco di Sardegna trova nell'ultimo periodo. Johnson aiuta notevolmente Varese con 20 punti, con Ross a 15 e Brown a 14, mentre in cinque chiudono in doppia cifra tra le fila di Bucchi: il più prolifico è Gerald Robinson con 18 punti, seguito dai 17 di Onuaku.

PALLACANESTRO TRIESTE-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 74-100

Non poteva esserci inizio migliore per Pesaro, che al debutto si impone 100-74 a Trieste. Eppure, il primo tempo è equilibrato, visto che la Carpegna Prosciutto, avanti di 9 punti dopo i primi 10 minuti (27-18), si presenta all'intervallo lungo soltanto sul +3 (47-44). Diventa allora fondamentale il 53-30 della ripresa, con gli ospiti trascinati da ben due giocatori con almeno 20 punti ed un tridente capace di metterne a referto 60: Abdur-Rahkman ne segna 21, mentre sono 20 per Kravic e 19 per Davide Moretti. Sei i giocatori in doppia cifra per Pesaro, mentre Trieste crolla nonostante il top scorer di giornata: Frank Gaines, che ne realizza 23.