Diop lancia Milano: "Eurolega alle spalle, ora vogliamo lo scudetto"

Intervistato da Luca Chiabotti su “La Repubblica – Milano”, Ousmane Diop ha parlato della sua attuale condizione fisica: “Sto meglio, è vero che non sono ancora al 100%, però credo che in questo momento della stagione, dopo mesi così intensi, nessun giocatore sia al massimo. All'Armani ci sono tanti campioni e se ti fai male, rientrare è più difficile che altrove. Anche perché, con così tante partite, non hai la possibilità di allenarti tanto per recuperare. Ecco perché la cosa fondamentale è essere forti mentalmente, stare lì con la testa tutti i giorni, per fare bene quando arriva il tuo turno. Tra i molti alti e bassi, anche per gli infortuni, considero la mia esperienza milanese molto positiva, perché sto lavorando tanto e imparando molto. Cerco di capire i miei errori e di curare aspetti del gioco, particolari che, prima, magari consideravo poco ma che all'Olimpia sono fondamentali se vuoi giocare. Non è per niente facile, perché essere in questa società è davvero diverso, non puoi rilassarti mai, neppure in allenamento, E tosta, ci vuole tempo per imparare a farlo ma penso di essere migliorato e di essere più pronto anche se è vero che non sono ancora chissà che giocatore...”.