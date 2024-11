DIMITRIJEVIC: "43 PUNTI? NON IMPORTA, ABBIAMO PERSO"

Al termine della partita di qualificazione a Eurobasket 2025 in Lituania, Nenad Dimitrijevic ha commentato la sua performance con la canotta della Macedonia del Nord (43 punti, 4 rimbalzi, 6 assist, 3 palle rubate, 2 palle perse in 29'): "Abbiamo perso. Non importa se ho segnato 43 punti. Quindi, no. Non è la miglior partita della mia carriera, perché abbiamo perso. Alla fine, questo è tutto ciò che conta. Tutti vogliono aiutare la propria nazionale e giocare queste partite al meglio della condizione fisica".