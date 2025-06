Sassari, GM Devecchi: "Presentata domanda per partecipare alla BCL"

Anticipando le domande della stampa al DS Sartori, Giacomo Devecchi (GM Dinamo Sassari) ha specificato nelle giornata di ieri le mosse burocratiche dei sardi in vista delle prossime competizioni internazionali: "Abbiamo presentato la domanda per partecipare alla Basketball Champions League. L'ingresso diretto nella regular season è quasi impossibile: ci sono altre italiane meglio posizionate. Resta da capire se ci sarà spazio per noi nei turni di qualificazione. In alternativa, saremo sicuramente al via della FIBA Europe Cup".