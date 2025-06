Treviso, Pasquini riporta in Italia un pupillo ex Sassari

In Italia, Stephens è già un volto conosciuto, avendo giocato con Fortitudo Bologna, Scafati Basket, Dinamo Sassari oltre a una precedente esperienza a Cagliari. Dopo aver giocato la semifinale scudetto nella stagione 22/23 con la Dinamo Sassari, Stephens si è trasferito al Promitheas Patras in Grecia. DeShawn ha concluso la stagione 24/25 nella squadra rumena dell’U-BT Cluj, risultando protagonista in Eurocup con 10 pt e 6 rimbalzi di media.