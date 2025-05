Un derby che vale i playoff, Spahija: "Venezia, dimostriamo chi siamo"

Resettare il clamoroso k.o. contro Pistoia e tornare a vincere, battendo Treviso nel derby veneto. Neven Spahija, intervistato dai nostri microfoni, mostra la via per Venezia: "Dopo la sconfitta contro Pistoia la squadra si è allenata bene, in modo serio. Abbiamo capito che cosa abbiamo sbagliato. Questa partita contro Treviso per i nostri tifosi è una cosa speciale. La nostra forza mentale può essere una chiave se vogliamo vincere, perché loro vanno senza pressione. Giocano un derby importante. Noi vogliamo provare a entrare nei playoff e dovremo far vedere la qualità che abbiamo mostrato negli ultimi 3, 4 mesi".