Brescia, Della Valle: "Abbiamo il merito di non accontentarci mai"

Intervistato da Teletutto sul notevole inizio di stagione della sua Germani Brescia, Amedeo Della Valle ha sintetizzato così le sensazioni del gruppo di coach Poeta in vista della trasferta a Treviso (domani sera, ore 20): "(Contro Pistoia) Per noi è stato un bel risultato: dopo aver vinto la partita due o tre volte siamo arrivati a un passo dal perderla. Per quasi tutto l'ultimo quarto, in attacco, abbiamo sbagliato tutto ciò che era possibile sbagliare, ma nel momento clou siamo riusciti a prevalere, anche grazie alla difesa. Sono sicuro che ci saranno dei periodi di calo. La nostra bravura si manifesterà nella misura in cui saremo in grado di ripartire con la giusta carica. Coppa Italia? A volte vincere più di quanto ci si aspetta è un rischio. Essere così in alto non conta molto in questo momento, eppure colpisce. Abbiamo il merito di non accontentarci mai e di dare sempre qualcosa in più. Vedere la nostra squadra così in alto ci fa molto piacere e saremmo tutti felici di concludere l'andata al primo posto. Il primato, poi, non dà grandi vantaggi in termini di griglia della Final Eight di Coppa Italia. Il campionato è equilibratissimo e, in questo momento, ciascuna delle prime 8 può imporsi su qualsiasi avversaria. Questi risultati, per certi versi, sono pure rischiosi. Ci si abituano i giocatori, ci si abituano i tifosi... Gara a Treviso? Sarà difficile. Il campo è caldo. Harrison, Macura, Mascolo e Bowman: gli esterni hanno in mano le chiavi della squadra, noi dovremo avere il miglior impatto possibile".