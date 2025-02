Della Valle: "Brescia è il mio posto magico, non posso chiedere di più"

Intervistato dal Corriere dello Sport, Amedeo Della Valle ha parlato della sua carriera e del prossimo impegno nella Final Eight di Coppa Italia a Torino. "Ho fatto tante esperienze, dagli USA a Reggio Emilia, dalla Spagna al Montenegro. Qui a Brescia ho trovato il mio posto magico, con risultati eccellenti a livello personale e di squadra. Non potrei chiedere di più, mi sento apprezzato, i bresciani mi amano e io amo loro. Non posso che dire grazie. La Betram ci ha sconfitti recentemente in casa, la ferita è ancora aperta e credo che questo possa bastare per farci capire che non sarà una passeggiata. Poeta è incredibile: un vulcano sempre in azione, una persona positiva, che non mette mai il proprio ego davanti alla squadra. Nel rapporto con la maglia azzurra, non ho rimpianti o qualcosa da rimproverarmi".