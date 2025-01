Real Madrid, Sam Dekker è il possibile innesto tra le ali

Come riportato da Marca, l'infortunio di Gabriel Deck potrebbe portare le Merengues a investire per un ulteriore elemento nella posizione di ala. Il nome che circola più insistentemente è quello di Sam Dekker, sotto contratto con Badalona sino al 18 gennaio. Dopo 6 stagioni trascorse in NBA, dal 2019-20 la carriera europea del 30enne del Wisconsin ha già vissuto 5 tappe: Lokomotiv Kuban, Turk Telekom Ankara, Bahcesehir, London Lions e appunto Badalona. Si andrebbe verso una firma temporanea, in attesa del rientro dell'argentino a pieno regime, soprattutto per evitare eccessive turnazioni degli stranieri in ACB.