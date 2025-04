Trieste, Deangeli: "Trento? Una delle squadre più fisiche del campionato"

Alla vigilia della sfida casalinga con Trento, Lodovico Deangeli (capitano Pallacanestro Trieste) ha parlato a Il Piccolo del finale di stagione regolare che attende i giuliani: "Ogni dettaglio, in queste ultime 4 giornate di stagione regolare, potrà fare la differenza. Per noi saranno 4 battaglie da vincere, intanto per arrivare alla post-season e poi, una volta qualificati, per guadagnare la miglior posizione possibile nella griglia playoff. Trento è una delle formazioni più fisiche di questo campionato, al livello di Trapani e Venezia: per noi sarà un test interessante per capire quanto la lezione del Taliercio sia stata metabolizzata. I due precedenti stagionali?In entrambe le partite eravamo stati capaci di giocare due ottimi secondi tempi dopo una prima parte di gara nella quale, però, avevamo concesso troppo. Sarà fondamentale partire con il giusto approccio senza regalare nulla alla nostra avversaria: ultimamente ci è capitato un po' troppo spesso di cominciare le gare con il freno a mano tirato".