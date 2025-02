Tortona, De Raffaele: "Sosta importante per recuperare energie"

Nella presentazione della sfida contro Trento (sabato, ore 20), Walter De Raffaele (coach Bertram Yachts Tortona) ha parlato così del confronto che attende i Leoni con la capolista di Serie A: "La sosta è stata importante per recuperare energie fisiche e mentali, ho trovato la squadra molto propositiva e reattiva per affrontare quest’ultima parte di stagione. L’impegnativo mese che si apre domani dobbiamo affrontarlo giocando una partita per volta, cercando equilibri tecnici con grande desiderio. Tranne la gara casalinga contro Bologna, sia in BCL che in Serie A il gruppo ha sempre fornito prestazioni competitive: certamente c’è amarezza e delusione per aver perso partite che potevano farci fare un salto in avanti. Sulla sfida di Trento, vorrei prima di tutto fare i miei più sinceri complimenti alla società trentina nel suo insieme per la vittoria della Coppa, è un club che da anni, con programmazione, sta ai vertici. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, troveremo un’avversaria di grande talento che fa dell’uno-contro-uno e dell’atletismo le sue grandi armi".