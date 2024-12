Tortona, De Raffaele: "Vittoria dal peso specifico enorme"

A margine della rimonta vincente nell'anticipo con Venezia (89-82), a parlare in conferenza stampa è stato Walter De Raffaele, coach della Bertram Yachts Tortona: "Una vittoria dal peso specifico enorme, che va oltre i 2 punti, per l’importanza della partita e dell’avversaria e per il modo in cui è arrivata. La nostra è una squadra che deve ancora imparare a gestire il doppio impegno campionato-coppa: nel primo quarto e anche per parte del secondo Venezia ha dominato, noi avevamo grande difficoltà a trovare un quintetto che potesse dare equilibrio. Invece nel terzo periodo abbiamo fatto tutte quelle cose che servono per vincere andando anche al di là della tecnica, con un contributo di tutti, pure senza più poter contare su Gorham a causa del suo infortunio. Ci tengo a sottolineare l’apporto importante del pubblico, che ringrazio perché è un’osmosi da cui prendere energia. Insomma, è stata una grande vittoria in tutti i sensi. Adesso c’è da recuperare energie perché ci aspetta un’altra grande partita martedì in Champions League a Manresa".