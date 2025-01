Tortona, De Raffaele: "La nostra è una squadra che non molla mai"

Al termine della vittoria su Scafati (99-94), a parlare in conferenza stampa è Walter De Raffaele, coach della Bertram Yachts Tortona: "Devo fare i complimenti a Scafati: ha fatto la gara come mi aspettavo, di grande energia e intelligenza. Noi non abbiamo giocato bene, ma la nostra è una squadra davvero che non molla mai, che trova risorse da chiunque. Biligha e Denegri sono stati due giocatori importanti al di là dei canestri risolutivi di Vital. Devo ringraziare anche il pubblico che c’è stato vicino, è una componente molto importante per noi. Così come importante è questo successo, per due motivi: il primo perché giriamo a 9 vinte e 6 perse, un ruolino che due stagioni fa è valso a Pesaro il quarto posto chapeau alla squadra per questi 18 punti, con tanti italiani protagonisti; il secondo per la qualificazione alla Coppa Italia che ci fa rimanere dentro a tutti i nostri obiettivi. Questo è un campionato molto difficile, ci sono formazioni di valore che sono rimaste fuori dalla Final Eight, noi siamo dentro e dobbiamo essere molto felici perché non sono mai scontati questi risultati. È importante conquistarsi le cose e gioire, una cosa che dico sempre alla squadra".