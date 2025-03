Tortona, De Raffaele: "Ho a disposizione un gruppo forte"

Nel post-partita del 97-77 con cui la sua Bertram Yachts Tortona ha superato il Promitheas Patrasso, coach Walter De Raffaele ha così commentato la serata di BCL dei Leoni: "Abbiamo giocato una partita solida su ambo i lati del campo, l’aspetto più importante è che abbiamo ottenuto un’altra vittoria di squadra, giocando come un’entità unica: è questa la nostra forza al di là delle vittorie e delle sconfitte. Ho a disposizione un gruppo forte, che lavora duro, bisogna continuare a spingere così. Sono felice per i giocatori e per i tifosi”