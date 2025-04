Tortona, De Raffaele: "Meritavamo di vincere, non posso dire nulla ai miei"

Nel post partita della sconfitta al supplementare a Tenerife, coach Walter De Raffaele si è comunque complimentato con la sua Bertram Yachts Tortona: "Onestamente io sono veramente contento di come la mia squadra abbia giocato. Una gara fantastica, soprattutto nelle condizioni fisiche in cui siamo arrivati, con giocatori fuori, altri acciaccati e i problemi avuti nella notte da Gorham alla vigilia. Meritavamo di vincere questa partita per come l’abbiamo gestita, così come alla fine l’ha meritata Tenerife. A fare la differenza sono stati un dettaglio, un rimbalzo, una mancata esecuzione in difesa, una chiamata sbagliata dagli arbitri. Nonostante questo abbiamo comunque avuto la chance di vincere, non posso dire nulla ai miei giocatori. Abbiamo mostrato come possiamo competere contro un top team come Tenerife, allenata da una leggenda come Vidorreta. Ora aspettiamo gara-2".