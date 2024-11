DE RAFFAELE: "PECCATO TORTONA, POTEVAMO GESTIRE DIVERSAMENTE L'ULTIMO POSSESSO"

Il coach della Bertram ha analizzato il ko nel recupero con la Virtus con un po' di rammarico per alcuni aspetti. "Complimenti a Bologna che ha avuto il merito di girare la partita con grande intensità nel secondo e terzo quarto. Noi abbiamo avuto un ottimo impatto, poi ci siamo persi su alcune situazioni difensive che conoscevamo anche benissimo, per cui un po’ il talento di Bologna e un po’ qualche nostra ingenuità, che dobbiamo togliere, hanno cambiato indirizzo alla sfida. L’aspetto importante è che siamo rientrati in gara con giocatori che avevano giocato poco in precedenza, con quintetti atipici avevamo mischiato le carte. Peccato per l’ultima azione, poteva essere gestita in maniera diversa, avrei preferito un tiro da tre punti per vincerla, per cui c’è un po’ d’amaro in bocca. Abbiamo avuto percentuali basse al tiro, siamo stati anche ingenui nello spendere tanti falli che hanno permesso alla Virtus di tirare tanti liberi rispetto alle nostre abitudini".