Tortona, De Raffaele: "Stupidi errori nei momenti decisivi"

A pochi minuti dal 100-82 incassato a Manresa, il coach della Bertram Yachts Walter De Raffaele ha fatto il punto sul girone di BCL, chiuso al 2° posto per differenza canestri: "Complimenti a Manresa ma noi meritavamo il passaggio diretto alla seconda fase alla stessa maniera per come abbiamo risposto nel terzo e quarto periodo. Abbiamo fatto degli stupidi errori in qualche momento decisivo, nel finale siamo mancati in piccolissimi dettagli, però credo che quello che è veramente mancato sia stato il nostro impatto all’inizio della partita per non finirla a un punto di differenza nel doppio confronto. Dovevamo essere più pronti a rispondere e invece abbiamo faticato a farlo, la risposta è arrivata più dalle seconde linee che dal quintetto base. Sfortunatamente siamo arrivati alla sfida in una cattiva forma, ci mancavano due americani, Gorham e Vital, quest’ultimo per un problema accusato nell’immediata vigilia. Questa sconfitta è un pit stop che può accadere ma continuiamo a lavorare".