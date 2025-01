Sandro De Pol: "Arbitri? Sempre la solita storia"

Sulle pagine de Il Piccolo, a Sandro De Pol è stato chiesto un parere sulle recenti polemiche arbitrali che hanno interessato la Serie A italiana: "È sempre la solita storia. Nei 20 anni in cui ho giocato da professionista, le cose non sono cambiate. Le polemiche sono esplose quest'anno in maniera forse più violenta del solito, ma ci sono sempre state. Giocatori e allenatori hanno lo status di professionisti: fino a quando non si farà questo passo fondamentale, dando anche agli arbitri la possibilità di studiare, aggiornarsi e prepararsi adeguatamente, non cambierà nulla".