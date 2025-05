Napoli, De Nicolao: "Salvezza? È venuto fuori il vero carattere"

Il capitano del Napolibasket ha affidato al proprio profilo personale Instagram alcuni pensieri sull'annata vissuta in Campania: "È stata, senza dubbio, una delle stagioni più difficili della mia carriera. Forse la più difficile. Ma è anche per questo che oggi la soddisfazione è ancora più grande: insieme – società, staff, tifosi e compagni – siamo riusciti a raggiungere un obiettivo che a un certo punto sembrava lontanissimo. In mezzo a tutte queste difficoltà è venuto fuori il vero carattere delle persone. E io, in questo viaggio, mi sono sentito più vicino che mai a tante persone che ci hanno creduto fino in fondo. Questo post è dedicato a voi. A chi non ha mai smesso di crederci. A chi c’è stato sempre, anche quando era dura. Grazie di cuore".