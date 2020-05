Dan Peterson: "Un'estate senza Camp, ma guardiamo avanti"

Dan Peterson ci racconta la sua quarantena nella sua nuova rubrica in esclusiva per Sportmediaset. Oggi il leggendario ex coach dell'Olimpia Milano ha parlato dei camp estivi di basket: "Non ci saranno a causa del coronavirus, che grande peccato. Bisogna comunque guardare avanti e pensare al futuro per non perdere altre occasioni", il consiglio ai giovani.