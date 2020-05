Dan Peterson: "Io giocatore? Sì... in ben 7 squadre"

"Molti mi chiedono se io abbia mai giocato a basket. Ebbene sì, cari amici. Quando ero un ragazzino, nonstante la mia stazza non fosse così importante, ho avuto la possibilità di calcare il parquet e di essere un giocatore di basket. E l'ho fatto in ben 7 squadre diverse". E' un viaggio lungo la linea del tempo quello che tratteggia il coach storico dell'Olimpia Milano per raccontare i suoi esordi nel mondo della palla a spicchi. Un racconto che va oltre e riavvolge il nastro di un personaggio e un uomo che ha cambiato il nostro modo di intendere la pallacanestro. "Al liceo, però, poi sono stato tagliato dalla squadra. Ma ho cominciato ad allenare e avevo solo 15 anni. E' stata la mia Nba".