Dan Peterson gioca le semifinali: Olimpia-Venezia imprevedibile

IL COMMENTO DEL COACH

di

DAN PETERSON

La Coppa Italia, come succede spesso, ci regala delle sorprese. Ci sono stati tre risultati inaspettati. L’unica gara andata secondo pronostico è stata la vittoria dell’Armani Milano contro la Vanoli Cremona. Anche se non tutti avevano fatto quel pronostico dopo la vittoria dell’Olimpia all’ultimo secondo contro la stessa Cremona, in campionato a Milano, solo quattro giorni prima. Nella seconda gara, la Virtus Bologna era favorita contro la Reyer Venezia, visto che la Virtus era prima in classifica mentre, alla fine del girone d’andata, Venezia era solo all’ottavo posto. Invece, in una partita al cardiopalma, la Reyer ha strappato la vittoria per un punto dopo un tempo supplementare!

La stessa cosa è successa nella seconda serata dei quarti di finale. Sulla carta, anche se per poco, Sassari era favorita contro Brindisi. Sia chiaro, la distanza fra le due squadre era un millimetro, non di più. Ma, due giorni prima della partita contro Sassari, Brindisi ha ingaggiato nientemeno che Dominique Sutton, un atleta incredibile, anche se alto solo 196 cm, che aveva quasi portato Aquila Trento a due scudetti. Lui ha fatto la differenza contro Sassari con 3-4 azioni notevoli. Poi, la Fortitudo Bologna ha eliminato la favorita Leonessa Brescia, anche se per poco. Oh, in Coppa Italia, quasi tutti i risultati sono per poco. Si gioca ‘alla morte.’

Ora le semifinali. La prima: Olimpia-Armani Milano contro Reyer-UMANA Venezia. Un pronostico è impossibile. Vi spiego perché: le due squadre forse hanno trovato il ritmo giusto! Domenica scorsa Milano ha rischiato di brutto contro Cremona... a Milano! Quattro giorni dopo, in campo neutro, l’Olimpia ha vinto nettamente, 86-62, con una grande prova di forza. Anche la Reyer ha fatto una grandissima fatica a trovare il bandolo della matassa dall’inizio del campionato. Invece, contro la Virtus prima in classifica, ha trovato sul GPS la mappa giusta che ha portato alla vittoria. Quindi, entrambe vengono dalla loro migliore partita dell’anno.

La seconda: NBB Happy Casa Brindisi contro Fortitudo Pompea Bologna. Qui è favorita Brindisi. Perché no? La Fortitudo è una squadra neopromossa. Non doveva neanche arrivare a questa manifestazione! Invece, ironia delle ironie, la Virtus è fuori al primo turno e la Fortitudo è in semifinale. Ecco la realtà: per vincere, Brindisi deve giocare la sua partita; invece la Fortitudo per vincere deve tirare fuori la migliore gara dell’anno. Cosa vuol dire? Che la Fortitudo deve fare il quasi 100% ai tiri liberi, il minimo stagionale di palle perse, la più intelligente scelta del tiro dell’anno (zero forzature)... e fare anche canestro. Staremo a vedere.