Napoli, piace un lungo affrontato da Magro in Lituania

Stando a quanto appreso dalle fonti di BackdoorPodcast, il primo profilo straniero per il reparto lunghi di Napoli potrebbe essere Ed Crosswell. Due stagioni in Europa per il prodotto collegiale di Providence: il 2023/24 con la seconda squadra del Fenerbahce (Serie B turca), il 2024/25 tra Frankfurt (Germania) e Nevezis (Lituania): 16.2 punti (71.9% dal campo), 6.6 rimbalzi e 1.1 stoppate di media nel campionato baltico, affrontando i BC Wolves dell'attuale coach napoletano, Alessandro Magro. Il suo acquisto non sarebbe alternativo a una permanenza di Leonardo Totè.