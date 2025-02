Cremona, Zampini: "Sogno di giocare in Europa e di vestire l'azzurro, ma prima c'è la salvezza"

In un'intervista pubblicata sulle pagine del Corriere dello Sport, Federico Zampini ha parlato della grande vittoria su Trapani e delle sue prospettive. "Vittoria importantissima, ma il campionato è ancora lungo. Sarà fondamentale avere un po' di continuità e giocare a viso aperto con tutte le squadre, anche con le grandi. Il mio è stato un viaggio lungo, ma non mi sono mai demoralizzato. Mio padre è stato un buon giocatore, a Perugia si è anche allenato con la Serie A. Mio zio allena, era tutto scritto. Cremona è stata un trampolino per Denegri, Pecchia e Pippo Ricci. Mi piacerebbe giocare in Europa e poi vestire l'azzurro, il sogno di chiunque fa sport. Ma prima c'è una salvezza da regalare alla Vanoli".