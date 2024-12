Cremona, Cavina: "Treviso una squadra che ha grande talento"

Demis Cavina ha presentato il match contro la Nutribullet Treviso: «Domenica troveremo di fronte una squadra che ha una serie di vittorie aperta, probabilmente nel loro periodo più difficile dell’anno, in cui avevano due giocatori importanti fuori. È una squadra che ha grande talento e ovviamente il palazzetto di Treviso lo conosciamo tutti, quindi dispongono di un fattore campo importante. È una squadra capace di correre: da questo punto di vista, a livello di preparazione, la partita sarà molto simile a quelle che abbiamo giocato a Trapani o contro Varese, infatti troveremo una squadra che ha grandi capacità di realizzare anche nei primi secondi dell’azione. Una squadra capace di tirare fuori il meglio, come dicevo prima, proprio nel momento più difficile, in quanto Harrison e Mazzola sono due giocatori esperti e importanti, e dalle loro assenza hanno trovato energia ulteriore dagli altri. Ovviamente Olisevičius è il loro il loro faro dal punto di vista offensivo, unito a Bowman, ma in questo momento Mascolo sta facendo veramente molto bene e, oltre ai punti che realizza, sta mostrando anche una grandissima personalità ed è certamente il quid in più per quello che riguarda appunto il roster di Treviso».