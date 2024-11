CREMONA, CAVINA: "L'INTENSITÀ DIFENSIVA SARÀ LA BASE CONTRO MILANO"

Demis Cavina: "Il nostro obiettivo è ripetere la partita di Brescia, in termini di prestazioni soprattutto offensive. È chiaro che la nuova chimica ha dato i suoi frutti nell’immediato dal punto di vista offensivo, dobbiamo certamente trovare nuove idee difensive soprattutto con Willis in campo e devo dire che questa settimana, lunga, ci ha aiutato proprio nel provare, nel ritrovare quella che è la nostra intensità difensiva che sarà la base della partita contro Milano. Non potremo giocare con Milano 1 contro 1, in termini non tecnico-tattici ma come sfida, non possiamo permetterci di pensare di vincere la partita sfidandoli viso a viso. Dovremo cercare di fare una grande partita di squadra, sono certo che questo avverrà e sono certo anche dell’energia con cui i ragazzi stanno preparando la partita. Dovremo essere, ripeto, perfetti, anzi qualcosa di più magari rispetto alla partita contro Brescia".