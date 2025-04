Cremona, Brotto: "Vittoria clamorosa, la squadra ha espresso carattere"

Il coach mostra tutta la sua felicità per l'importantissima vittoria di Masnago, che permette alla Vanoli di migliorare la classifica. "Vittoria clamorosa in una campo bellissimo contro una squadra super preparata. Il nostro lavoro è stato di provare a crederci e limitare i danni quando stavano giocando bene. Sapevo che se fossimo arrivati in fondo, Varese avrebbe avuto più timori di portarla a casa. Sapevo che non sarebbe stata una partita giocata su termini tecnico e tattici importanti, sono partite di nervi, nelle quali serve cercare di fare meno errori degli altri avversari. Sono felice per noi, per quello che la squadra ha espresso, carattere. Con questa vittoria ci mettiamo un passettino davanti agli altri. Dobbiamo restare umili e continuare così".