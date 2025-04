Cremona, Brotto: "Trento è la squadra rivelazione del campionato"

In conferenza stampa, coach Brotto ha presentato così la sfida: «Affrontiamo Trento, campioni di Coppa Italia con gli ex Galbiati e Pecchia, a cui faccio i miei complimenti per la vittoria della Coppa e per il bellissimo campionato che stanno facendo. Probabilmente Trento è una delle squadre rivelazione, se non la squadra rivelazione del campionato. Ha un roster profondo, completo, fatto di atletismo e di talento e ha un gioco tra i migliori del campionato, basato sulla velocità, il contropiede, gli uno contro uno e le letture del pick and roll. Non hanno tantissimi giochi o tattiche particolari, ma molte situazioni in cui si trovano benissimo dopo un anno che stanno giocando insieme. Difensivamente prediligono l'aggressività, per questo usano i loro chili e la loro fisicità per esserlo. Per noi è un'opportunità per giocare contro una squadra di questo livello e fare un ulteriore passo verso l'obiettivo della salvezza. Stiamo attraversando un buon momento, in cui siamo cresciuti e spero che sia una partita godibile e dal finale positivo per noi».