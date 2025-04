Cremona, Brotto ci crede: "Contro Milano ci giocheremo le nostre carte"

Con quattro giornate rimaste al termine della regular season, Cremona può tirare un bel sospirone guardando la classifica: 12ª posizione, a +4 sul penultimo posto attualmente occupato da Scafati. Per la Vanoli, però, arriva ora un impegno durissimo contro l'EA7 Emporio Armani Milano. Ai nostri microfoni, Pierluigi Brotto ha parlato così in vista del match: "Giochiamo venerdì a Milano contro l’Olimpia, una squadra costruita per la vittoria del campionato".