Brescia, Cournooh: "Trieste? Proverà ad aggredire"

Ospite di "Basket Time", in onda sulla rete Teletutto, la guardia della Germani Brescia David Cournooh ha presentato così l'imminente sfida della squadra di Poeta (trasferta a Trieste, domenica 8, ore 19.30): "Trieste sarà aggressiva. Dopo un grande inizio, ha inanellato 3 sconfitte consecutive. Proverà ad aggredire, spinta anche dal calore del pubblico, e a colpire in transizione". L'intervista è stata anche l'occasione per tornare indietro, alla vittoria in rimonta sulla Virtus Bologna dell'ultimo turno (98-97): "Siamo stati in vantaggio, poi siamo finiti sotto. Siamo stati bravi ad avere la giusta forza mentale nei frangenti di difficoltà e siamo rimasti solidi in difesa nei momenti chiave. Mi vengono in mente un paio di stoppate di Ndour in fasi delicate. Poi è vero, sapevamo di avere poco da perdere. Ma siamo una squadra estremamente seria, che ha tanta voglia di allenarsi bene e di migliorare".