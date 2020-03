Coronavirus: Warriors-Nets prima partita Nba a porte chiuse

NBA

La sfida tra Golden State Warriors e Brooklyn Nets sarà la prima partita Nba a porte chiuse. Ad annunciarlo gli stessi Warriors. La città di San Francisco ha infatti deciso di proibire gli assembramenti di più di 1000 persone per far fronte all`emergenza coronavirus. Il Chase Center di San Francisco ha cancellato o rinviato tutti gli eventi in programma fino al 21 marzo.

“Stiamo monitorando gli sviluppi della situazione per capire come muoverci per le future partite casalinghe dei Warriors - ha detto il portavoce Nba Mike Bass - e continueremo a lavorare coi governi locali, il centro di controllo malattie e gli esperti di salute pubblica per proteggere i nostri tifosi, giocatori, allenatori e staff su tutto il territorio”.