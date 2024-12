Coppa Italia, Milano è la sesta squadra qualificata

Dopo la compilazione di tutte le ipotesi di parità a quota 16, l’EA7 Emporio Armani Milano non può mai scendere sotto la ottava posizione ed è pertanto qualificata aritmeticamente alla Frecciarossa Final Eight 2025. L'Olimpia si aggiunge quindi agli altri cinque club già certi del pass per la competizione di Torino (in programma dal 12 al 16 febbraio 2025 all'Inalpi Arena), ossia Dolomiti Energia Trentino, Germani Brescia, Trapani Shark, UNAHOTELS Reggio Emilia e Virtus Segafredo Bologna.