Final Eight: raccolti 30 mila euro a favore della ricerca sul cancro

Riportiamo il comunicato rilasciato nella tarda serata di ieri da LegaBasket: "Per il terzo anno di fila LBA ha sostenuto l'iniziativa “Una tripla per Candiolo” che devolve 100 Euro per ogni canestro da 3 realizzato in questa edizione della Final Eight a favore dell’Istituto di Candiolo-IRCCS per la cura e la ricerca sul cancro a cui è stata dedicata anche quest’anno una asta benefica che ha aperto ufficialmente l’Evento lunedì 10 febbraio alla Rinascente e che aveva raccolto 18.000 Euro. In tutto sono state 118 le triple realizzate che hanno portato il totale del ricavato a 30.000 euro. Al termine della finale della Frecciarossa Final Eight 2025, il Presidente della LBA Umberto Gandini - assieme al capitano della squadra vincitrice della Coppa Italia, la Dolomiti Energia Trentino, Toto Forray - ha consegnato l'assegno ad Allegra Agnelli, Presidente Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro".