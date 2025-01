Treviso, Contento: "Augurio per il 2025? La salute dei ragazzi"

Sulle pagine odierne del Gazzettino ed. Treviso, a fare il punto sull'andamento in stagione della Nutribullet è Matteo Contento, presidente di Treviso Basket: "Siamo, tutto sommato, dove volevamo essere. Sapevamo che quella con Milano era una partita difficilissima, proprio per la forza dell'avversario, ma comunque ce la siamo giocata. Peccato non poter avere tutti gli effettivi in campo: ecco quello che mi auguro per il 2025 è, prima di tutto, la salute dei nostri ragazzi. Perché quando avremo il roster al completo, e spero che questo possa realizzarsi in tempi rapidi, sono sicuro che questa squadra ci possa regalare grandi soddisfazioni nel girone di ritorno. Adesso dobbiamo rimanere compatti e coesi, siamo in una posizione più tranquilla rispetto alla scorsa stagione e di questo dobbiamo essere soddisfatti. Il sogno Final Eight l'abbiamo cullato per pochissimo tempo, ma sapevamo che sarebbe stato davvero molto difficile. A maggior ragione nelle condizioni in cui stiamo giocando perché abbiamo rotazioni ridotte. Alla squadra va fatto un encomio perché, tranne poche eccezioni, se l'è sempre giocata con tutti. Anche contro una Milano che ha fatto vedere le sue qualità, con Shields e Mirotic stellari, i ragazzi non hanno mollato mai e pure quando sono erano in svantaggio in doppia cifra, hanno sempre lottato per rientrare. L'auspicio è che il 2025 porti una "strenna" di salute ai nostri giocatori".