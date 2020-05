Consiglio Federale FIP: nessun verdetto in A e A2

LOCKDOWN BASKET

Come stabilito il 15 aprile scorso, il Consiglio federale della FIP presieduto da Giovanni Petrucci, ha disposto la conclusione della stagione sportiva 2019/2020 dei campionati di Serie A e di Serie A2. Il Consiglio ha quindi stabilito di non assegnare i titoli di Campione per la Serie A e A2 e di non prevedere retrocessioni nel Campionato di Serie A né promozioni e retrocessioni nel Campionato di Serie A2.

Per contrastare la crisi legata all’emergenza COVID-19, la FIP, poi, ha determinato un intervento complessivo di 6.7 milioni di euro così suddivisi: 4 milioni di euro in tasse da non versare per le società nella stagione 2020/2021, 2 milioni di euro di premialità confermate da destinare alle società aventi diritto e 700.000 euro destinati ai Comitati Regionali FIP per le attività sportive del territorio.

