Virtus, Clyburn: "Hackett e Shengelia, ritrovo due fratelli"

In un'intervista a EuroHoops la nuova ala di Bologna ha raccontato la sua gioia nel ricongiungersi con i vecchi compagni di molte avventure

© IPA Sentirsi subito a casa non è poi così complicato quando ritrovi facce amiche, che ti riportano a bei momenti vissuti sul parquet, ma non solo. Ecco una delle ragioni del rapidissimo inserimento di Will Clyburn nei meccanismi della Virtus di coach Luca Banchi. Il primo, ma non l'ultimo a contattarlo per parlargli di Bologna quando era ancora un'ipotesi. L'americano, infatti, non ha mai staccato il filo diretto con Shengelia, Hackett e Zizic, suoi ex compagni.

© IPA

Clyburn, che ha subito dichiarato la sua ambizione sul contributo che vuole dare alla Virtus , l'ha raccontato in un'intervista a EuroHoops.net, ripresa nell'edizione odierna dal Corriere dello Sport. "Ho fatto una telefonata con il coach all'inizio. Poi non molto tempo dopo ho parlato. Abbiamo un rapporto che va ben oltre il basket.. È stato più sentirsi dire: "Ehi amico, vuoi fare un altro giro insieme?" Ero felice di stare con lui, con la sua famiglia.. Era diventato più che basket. Con Dani abbiamo vinto l'EuroLeague, è un legame che non puoi spezzare. Anche adesso giocare con lui viene naturale. Le nostre famiglie si conoscono e si frequentano. Abbiamo ripreso esattamente da dove eravamo rimasti. E con lo stesso Zizic, sarà la terza squadra in cui siamo compagni, anche in questo caso è un legame che va oltre il basket".