Eurolega: primo successo per Bologna in casa del Partizan

Dopo quattro sconfitte arriva la prima vittoria per Bologna in Eurolega, 70-69 sul campo del Partizan. Senza Pajola e contro l’ex Iffe Lundberg la squadra di Banchi parte in sordina, inseguendo i serbi che provano subito a premere sull’acceleratore. Tyrique Jones dalla panchina è una furia per i padroni di casa, con 7 punti nei primi dieci minuti per il 20-15 in favore della Mozzart Bet al termine del primo quarto. Shengelia e Hackett provano a scuotere la Virtus in avvio di secondo periodo, arrivando fino al pareggio sul 25-25. Brown e Marinkovic (insieme al solito Jones) spingono il Partizan nuovamente avanti verso la fine del primo tempo, con la sirena della pausa lunga che suona sul 37-32. Al rientro in campo dopo l’intervallo gli uomini di Obradovic provano a scappare via, accarezzando quasi le dieci lunghezze di vantaggio. Gli emiliani tornano sotto grazie ad uno strepitoso Clyburn, rosicchiando un punto e arrivando fino al 61-57 a seicento secondi dalla fine. La sfida nel quarto finale è accesissima, con la Segafredo che grazie a Cordinier (serata da doppia doppia di punti e rimbalzi) arriva anche a mettere il muso in avanti. A pochi secondi dalla fine è proprio Lundberg ad avere la palla della vittoria per i serbi, ma la difesa della Virtus regge e riesce a strappare la vittoria. Primo successo per Bologna in Eurolega, al netto di quattro sconfitte.