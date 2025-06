Secondo quanto confermato su X da Chema De Lucas, non sarà solamente Toko Shengelia a fare le valigie in estate da Bologna per trasferirsi a Barcellona: i blaugrana avrebbero trovato l'accordo anche con Will Clyburn. Bologna farebbe scattare l'opzione di uscita a proprio favore nel contratto 1+1 stipulato nell'estate 2024: non sono previsti pagamenti degli spagnoli ai bianconeri. L'accordo tra l'ex Efes e CSKA e il Barcellona sarà annuale.