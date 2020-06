Clamoroso a Sassari: Pozzecco non è più l'allenatore del Banco di Sardegna

Gianmarco Pozzecco e Sassari si separano. I motivi sono legati al rapporto conflittuale con il presidente del Banco di Sardegna Stefano Sardara, che è peggiorato dopo la discussione sulla partenza di Dwayne Evans e il mancato arrivo del play serbo Vasa Pusica. Due episodi che hanno peggiorato una relazione già difficile nonostante i buoni risultati ottenuti da Pozzecco a Sassari, come la vittoria della Fiba Cup, la Supercoppa italiana e la finale scudetto persa 4-3 contro Venezia dopo aver eliminato in semifinale Milano per 3-0. Durante la stagione attuale, poi, Sassari, prima della sospensione dovuta al Coronavirus, era al secondo posto dietro la Virtus Bologna. Il favorito, come sostituto del Poz, è Jasmin Repesa.