Trieste, Christian: "Trapani ha giocato una partita incredibile"

Come commentare un 131-88 subito contro una Trapani da record nella storia della Serie A? Queste le dichiarazioni di Jamion Christian, coach della Pallacanestro Trieste, in conferenza stampa: "Ovviamente, non una grande serata per noi. Trapani ha giocato una partita incredibile con grande determinazione, si sono guadagnati la vittoria. Le percentuali sono state incredibili, hanno eseguito il loro piano partita al livello più alto possibile. Noi di filosofia non facciamo fallo per fermare la transizione, ma abbiamo perso troppe palle concedendo loro di correre. All'intervallo avevano già 33 punti da tre, e almeno 11 in transizione da nostre palle perse. Ovviamente è qualcosa che sottolineeremo in settimana per cercare di fare meglio. Ovviamente non siamo stati in grado di eseguire il nostro piano partita. A volte bisogna dare credito agli avversari e noi non siamo stati in grado di avere abbastanza energia per rispondere. Le mie squadre rispondono al livello della sfida di una partita. Stasera non ci siamo riusciti"