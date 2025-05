Reggio Emilia, Cheatham: "Trento? Andremo lì per vincere"

Intervistato sulle pagine sportive della Gazzetta di Reggio, l'ala della Unahotels ha parlato a pochi giorni dalla trasferta di Trento (sabato 3, ore 20): "Certo, sono molto contento di aver raggiunto l'obiettivo dei playoff, ma voglio sempre di più. Voglio ottenere il miglior piazzamento possibile e poi concentrarmi sul vincere le partite nella post season. Con il lavoro che ho fatto durante l'estate e per tutta la stagione, mi aspetto sempre un'annata positiva. Ci sono sempre alti e bassi, ma ho fiducia nel lavoro che faccio e so che si riflette in campo. Prima volta col doppio impegno in carriera? Ho davvero amato giocare sia in BCL che nel campionato italiano. Giocare più partite è sempre una cosa positiva per noi giocatori. Alcune novità logistiche sono state una novità, ma credo di essermi adattato bene e di aver fatto quello che serviva alla squadra. Trento? Una squadra molto forte. Per tutto il campionato è sempre stata tra le prime 4. Andremo lì per vincere e competere. Cercheremo di costruire un buon piano partita e, se lo seguiremo, avremo buone possibilità di portare a casa la vittoria contro una squadra che lotta per un miglior piazzamento nei playoff"