La Bertram Derthona Tortona, priva di Gorham e Vital, completa la propria regular season di Basketball Champions League 2024/25 con un k.o. per 100-82 sul campo del BAXI Manresa, non riuscendo così a conservare il +17 della gara d’andata e dovendo così passare per il play-in (da disputare a inizio gennaio). Il tabellino: Zerini 1, Vital, Kuhse 11, Candi 5, Denegri 9, Strautins 21, Baldasso 4, Kamagate 4, Biligha 8, Severini 3, Josovic, Weems 16.