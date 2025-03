Real Madrid, Chacho Rodriguez e Felipe Reyes nuovi dirigenti

Come riportato da Encestando, i due ex giocatori dei Blancos saranno figure maggiormente a supporto del Direttore Generale della sezione cestistica della polisportiva, Juan Carlos Sanchez, a partire dai prossimi mesi. Se per Reyes è una "promozione" dal ruolo attuale di Ambassador, per l'ex play dell'Olimpia Milano è un ingresso a tutti gli effetti nell'organigramma: secondo la stampa spagnola, Rodriguez potrebbe essere il tramite tra il Real e l'NBA, in vista dell'eventuale sbarco in Europa dei progetti della National Basketball Association.