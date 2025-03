Pistoia, Ceron: "Non siamo insensibili a ciò che succede"

L'ultimo arrivato in casa Estra Pistoia, Marco Ceron, si è ufficialmente presentato alla stampa, dopo esser stato tra i protagonisti dell'impresa di domenica scorsa a Napoli. Queste le sue parole, riportate dal sito ufficiale dei biancorossi: "Tutti quanti noi sappiamo quanto sia complicato il momento ma io sto facendo la cosa che per me è più bella, ovvero giocare a pallacanestro: noi giocatori dobbiamo rimanere soltanto concentrati sul campo e su quello che c’è da fare. L’esordio a Napoli è stato davvero notevole: stiamo giochiamo per una città che merita ogni sacrificio e che non ci ha fatto mancare il proprio affetto. Ovvio che non siamo insensibili a ciò che succede intorno a noi, soprattutto per la sensazione di arrivare in palestra e non sapere chi ci sarà e chi non ci sarà. Però ho trovato un gruppo molto unito, negli ultimi giorni c’è stato come una sorta di scatto. Ci siamo guardati e abbiamo detto di andare avanti, giocando insieme. La nostra mente è sgombra e dobbiamo vivere questi mesi con la fame di dimostrare quanto ci teniamo e con la spensieratezza di chi scende in campo per vedere quello che succede e avere nello spogliatoio ragazzi come Della Rosa, Saccaggi e Benetti, che ti comunicano sempre l’importanza di indossare la maglia di Pistoia, mi ha sicuramente facilitato nel mio inserimento. Domenica prossima ci sarà sicuramente una bellissima atmosfera al palasport, noi ci metteremo l’anima fino alla fine. Sarà un match molto difficile perché ce la vedremo contro la prima in classifica (Brescia), ma non possiamo andare in campo partendo già da sconfitti e, allo stesso tempo, anche troppo esaltati per aver vinto a Napoli. In questi giorni in palestra sto vedendo le facce giuste da parte dei miei compagni, per quanto ci riguarda dobbiamo solo proseguire con umiltà il nostro percorso e portare a nostro favore tutta l’energia positiva che c’è".