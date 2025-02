Appena prima delle 11, l'Estra Pistoia è riuscita a tesserare Marco Ceron (aggregato agli allenamenti di coach Okorn da diversi giorni). L'aggiunta dell'ex Chiusi e Vigevano (2023/24) permette così ai biancorossi di non incorrere in alcuna sanzione per presentarsi a Napoli (domenica, ore 12) con solamente 5 stranieri in lista.